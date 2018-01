紐約機場變電箱爆炸 疏散數百人、航廈一度關閉

2018-01-13 06:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約紐華克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)在當地時間12日上午發生爆炸事件,濃煙瀰漫機場大廳,導致一座航廈一度關閉。

綜合媒體報導,爆炸發生地點位在紐華克機場C航廈下方,主因為一座變電箱起火,並在當地時間上午11時14分發生爆炸,雖然消防員在1小時內就將火勢撲滅,但仍有數百名乘客被迫撤離,機場也同時將C航廈關閉、切斷電源,現在則已經恢復。

報導提到,紐華克機場C航廈為聯合航空專用,沒有人在事件中受傷,仍在調查為何變電箱會爆炸。當局表示,A航廈及B航廈的航班並未受到影響。

Lines are starting to move along. Please continue to allow extra time at Newark Terminal C Screening. #PAPD #PAPDARFF #ARFF #PAPDPROTECTSNYNJ #EWRAirport #NewarkAirport #EWR pic.twitter.com/b4alQLlFRd