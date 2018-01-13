紐約機場變電箱爆炸 疏散數百人、航廈一度關閉

2018-01-13 06:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）在當地時間12日上午發生爆炸事件，濃煙瀰漫機場大廳，導致一座航廈一度關閉。

綜合媒體報導，爆炸發生地點位在紐華克機場C航廈下方，主因為一座變電箱起火，並在當地時間上午11時14分發生爆炸，雖然消防員在1小時內就將火勢撲滅，但仍有數百名乘客被迫撤離，機場也同時將C航廈關閉、切斷電源，現在則已經恢復。

報導提到，紐華克機場C航廈為聯合航空專用，沒有人在事件中受傷，仍在調查為何變電箱會爆炸。當局表示，A航廈及B航廈的航班並未受到影響。

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