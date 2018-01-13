川普反對並口出惡言 移民改革談判破局

2018-01-13 01:04

〔中央社〕美國總統川普與參議員11日針對參議院一項跨黨派臨時性移民改革方案展開談判，川普和部分共和黨參議員齊聲反對，川普並以汙辱字眼鄙視開發中國家移民，導致談判以失敗收場。

「華盛頓郵報」報導，根據知情人士透露，川普和參議員討論海地、薩爾瓦多和部分非洲國家部分移民時，感到十分洩氣，以鳥不生蛋國家（shithole countries）形容這些國家，並認為美國應該引進挪威移民。

川普這番爆炸性言論，攪亂了談判，民主黨籍參議員爆怒，指控川普令談判大倒退。

川普和參議員商討如何解決童年抵達美國的非法移民時，精采的情節發生了。

現行的處理辦法是所謂的「追夢人計畫」，也就是2012年歐巴馬擔任美國總統時訂定的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）。

根據這項計畫，16歲前被父母帶著偷渡到美國的兒童，可留在美國讀書或工作，不會被驅逐出境。目前約有80萬無證移民因為「追夢人計畫」，得以留在美國。

川普計劃在3月逐步廢止「追夢人計畫」， 除非國會另立新法取代。

民主、共和兩黨參議員在白宮向川普提出一項跨黨派臨時性移民改革包裹提案，其中包括「追夢人計畫」的解決方案，以及改善邊界安全，還有2項移民制度的改革。

這2項制度一是准許美國公民讓部分親人依親取得公民身分，另一是「多元移民簽證樂透方案」（Diversity Visa Lottery），提供移民美國比例較低的特定國家民眾，以抽籤方式申請綠卡，每年有5萬個名額。

知情人士指出，川普的談話令參議員倒退三步。如今，想要找到解決方案更加渺茫，也提高了政府部分關閉的可能，因為民主黨人堅持必須先針對「追夢人計畫」達成協議，他們才會針對支出法案進行表決，這項支出法案必須在19日午夜前通過。