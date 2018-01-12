引全球暴怒的「被釘」無尾熊照 死因曝光

引發全球暴怒的「被釘」無尾熊照，今日死因曝光，牠疑似遭到車子撞擊，並拖行一段距離後死亡。（法新社）

2018-01-12 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日澳洲驚傳1起動物慘案，1隻已死亡的無尾熊被人「釘在」柱子上，引起外國媒體爭相報導。當地時間12日，皇家防止動物虐待協會（RSPCA）發言人彼提（Michael Beatty）公布其死因，無尾熊遭到車子撞擊，並拖行造成他當場死亡，。

綜合媒體報導，遭人無情釘在柱子上的無尾熊，今日RSPCA發言人彼提公布其死因，無尾熊死前曾在馬路上被拖行，因為頭部及肝臟受到猛烈撞擊，且部分爪子也遭到磨損。同時，他們也發現無尾熊在遇害前就離開棲息地，但並未在命案現場發現血跡。

澳洲夏季時常看見，無尾熊的屍體被釘在柱子上，或其他虐待的行為。彼提無奈的表示，死去的無尾熊被釘在柱子上並無違法，故不能對任何人控告。

無尾熊被釘事件，起於當地時間10日，臉書粉專「昆士蘭無尾熊救援隊」（Koala Rescue Queensland Inc）貼出1張無尾熊4肢被釘的照片，事發地點在昆士蘭的英比爾（Imbil），布魯魯公園（Brooloo Park）觀景台上。照片一出，引起外界撻伐。

報導指出，無尾熊被發現時，牠染血的屍首前方，插了幾株楊柳葉，彷彿牠抱的是樹幹，而非一般的人造柱子。隨後連絡警方展開調查。