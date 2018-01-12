中國高教醜聞連環爆 又傳狼教授「送口罩」猥褻女學生

2018-01-12 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國反性騷「我也是」運動吹到中國，繼北京航空航天大學教授陳小武遭爆性騷學生後，今（12）日又有一名在對外經貿大學任教的薛姓教授被爆猥褻學生，校方目前正對這個突如其來的爆料進行查核。

綜合媒體報導，中國有網友今日於當地知名論壇爆料，表示自己遭到對外經貿大學教授薛原猥褻及長期性騷擾。遭騷擾的學生在揭露文章中表示，這件事已經在她的內心壓抑了一年的時間，一直不敢說出口；但在航空航天大學教授陳小武性騷學生遭揭露後，給了她很大的勇氣，因此決定舉報薛原長期對她性騷擾，並曾將她誘騙至宿舍進行猥褻。

這名遭薛原性騷擾的學生表示，薛原於2015年冬天透過微信加她好友，由於資料欄上寫的是對外經貿大學老師，出於對老師的信任，因此將他加為好友。然而，兩人成為好友後，薛原開始常常找她聊天，並多次提到感情不順；後於2016年，薛原開始以贈送口罩為由，邀她至經貿大學，原以為是去薛原的辦公室，到了赴約地點後才知道是薛原位於對外經貿大學旁的宿舍。該名學生進屋後，薛原很快的就貼了上來，坐到她的旁邊，薛原並稱自己有「男人的欲望」，便脫去她的衣服騷擾猥褻。

事件爆發後，對外經貿大學今日回覆，將連繫目前人在國外的薛原回國配合調查，並成立調查小組，若經查屬實，將依法就辦。北京航空航天大學教授陳小武才剛因被爆出性騷而遭撤職，現又爆出大學教授猥褻學生，使中國的高教圈烏雲密布。