臉書將有重大變革！這些貼文以後可能看不到...

馬克祖克柏宣布，臉書將改寫運算模式，減少商業廣告、新聞出現的頻率，提高使用者與親友互動的機會。（美聯社）

2018-01-12 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕在全球擁有超過20億使用者的臉書，所締造的廣告效益極其龐大，但為了顧及使用者們的「身心健康」，執行長馬克祖克柏親自宣布，將改變臉書貼文運算模式，在未來，廣告、新聞或病毒式行銷的影片將會減少，取而代之的是更多的親友動態、評論。

綜合外媒報導，約莫幾週之後，臉書使用者或許就能夠明顯感受到，由公眾人物、商家或媒體發布的影片、新聞訊息有減少的趨勢，增加的則是親友的貼文、照片、狀態更新、留言評論等，這被視為是臉書近年來針對訊息發布變動上最大幅度的一次。

祖克柏表示，藉由改變使用者動態牆上的貼文，讓人們在使用臉書時，能有更多「富有重要意義的互動」。而臉書前陣子才發布調查報告，某些使用臉書的方式確實會對人體的身心造成壓力、傷害。因此，此次的更動將減少所謂的「被動內容」，避免使用者在這類貼文上花費太多時間。

祖克柏說，「我們想做的，除了讓我們的產品令人感到有趣外，還要能對大眾產生正面的影響，因此，我們需要檢視我們的系統。」

臉書研究負責人金斯堡（David Ginsberg）表示，「人們參與親友的生活，是更加有意義的事情」、「這對人們的身心健康有幫助。」

但這項變革也將打擊臉書的獲利，在公司企業試圖讓人們在社群媒體上花費更多時間的現代，臉書此舉無疑是反其道而行。對此，祖克柏說，「獲利減少是我們預期的事情，但如果能讓人們在使用社群媒體時有更好的感覺，對我們的營運上仍有幫助。」