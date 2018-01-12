歷史課本刪文革 強國中二生：不強調錯誤歷史更完美！

港媒實地訪問受教改影響的學生，學生認為不強調錯誤會讓歷史更完美。（圖擷取自《香港01》專頁報導）

2018-01-12 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國國中歷史教科書近期換了新版本，而八年級下冊的中國當代史竟將「文化大革命的10年」一課刪除，並此段改寫到「艱辛探索與建設成就」，引來學者猛烈批評這是「模糊政治上的是非」。而港媒實地訪問了這些學生，學生則認為修改教材很合理，「不強調錯誤會讓歷史更完美！」

據港媒《有線中國組》報導，針對歷史課本改版，一名廣州的國中女學生表示：「我覺得挺好的呀，因為你看，它即使是錯誤的一個發動，最終我們中國不也是走向一個好的道路嗎？」、「如果不去強調他是個錯誤的話，就可以讓歷史更完美一些吧」、「（文革）沒有說絕對的錯誤吧，反正老師支持我們說，毛主席是帶領我們（進行）新中國發展一個很大的工程」。

另一名男學生則表示：「在當時的做法來看（文革）可能是正確的，但是當我們現代人看過去時，可能是一個不太正確的做法」、「但是我覺得，這個事實，既然經過了就必然有它經過的意義」、「所以歷史書改版的話，我們新的八年級同學就按照新的歷史書學就好了」。

雖然學生認同改版，但學者專家則相當憂心這樣的改版恐使中國重蹈覆轍，北京大學國際關係學院退休教授印紅標質疑，文革造成了幾億人的苦難，好不容易才走出來，「那麼天大的教訓，難道白白一筆就抹消了？」、「模糊政治上的是非，最後可能重犯歷史錯誤」。

而中國人民教育出版社解釋，原本第2單元第7課「文化大革命的十年」刪除，放入新版教科書第2單元第6課，名稱為「艱辛探索與建設成就」。印紅標認為，「探索」一詞是指不曉得會發生什麼結果，但既然已經發生如此巨大的危害卻還要堅持，那就不是簡單地探索的問題。「草擬這份送審稿的人，代表一種倒行逆施的思潮，這是很要不得的」。