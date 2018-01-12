男友是偷吃慣犯 她被凹去「換妻趴」結果超展開

艾爾伍德最終選擇參加「換妻派對」，沒想到兩人感情竟就此起死回生。（擷取自《太陽報》）

2018-01-12 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國26歲女子艾爾伍德（Terri Ellwood）多次抓包30歲男友布拉克利（Lee Blackley）在外偷吃，對方振振有詞解釋自己「不受控制」，甚至還邀她參加群交派對，艾爾伍德多方考慮後鼓起勇氣選擇嘗試，沒想到感情竟就此起死回生，2人更計畫在今年完婚。

根據英媒《太陽報》報導，這對情侶的感情素來不差，唯一的問題就是男方在說謊、偷吃方面素行不良，讓女方十分苦惱。經過多次爭執後，布拉克利終於坦承自己欲求不滿，無法控制地想尋求刺激，雙方隨後便開始溝通，討論要如何才能讓他不再說謊，並保持對愛情的忠貞，這時，布拉克利語出驚人地提議「我們去交換伴侶群交派對吧」。

艾爾伍德坦言，聽到這建議時內心非常震驚，但由於雙方都很看重這段感情，她也不希望就此分手，加上男友在旁不斷說服，艾爾伍德最終選擇放手一搏，同意參加群交派對。

沒想到2人感情竟就此改善，獲准在外洩慾的布拉克利再也沒有說過謊話，而艾爾伍德也漸漸愛上群交派對，從一開始偶爾參加，到現在每週末都準時出席，艾爾伍德坦言，這已成了她固定的社交活動。據悉，這對情侶準備在今年10月成婚，婚後他們將持續參加交換伴侶的活動。