M503爭議 羅馬第一大報刊台灣抗議中國「威脅區域安全」

2018-01-12 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國片面宣布啟用M503航路引起國內外爭議，荷蘭媒體《荷蘭日報》（Nederlands Dagblad）也曾稱中國此舉是「玩弄強權政治」，美國在台協會前理事主席薄瑞光則稱中國的行為「不受歡迎」。義大利羅馬媒體《消息報》（Il Messaggero）則報導，中國啟用M503航路的行為恐「威脅區域安全」。

據《中央社》報導，義大利羅馬第一大報《消息報》（Il Messaggero），11日以「台灣抗議中國：中國啟用4條新航路威脅區域安全」為題，報導本月初發生的M503航路事件。對於中國片面啟用M503和另三條航路，該報導引述中華民國外交部的發言，報導中國此動作「罔顧飛安跟不尊重台灣」。

報導提及，總統蔡英文曾召集國安部會首長，討論「中國頻繁的軍事行動造成的區域緊張」問題，並引述蔡英文總統稱中國此舉是「是挑釁行為，衝擊區域安全與穩定」、「中國大陸身為區域一員，應擔當區域穩定義務，類似不恰當作為，是不負責任的做法」。

報導最後以蔡總統對中國當局的呼籲做結：「我方呼籲北京當局要珍惜得來不易的兩岸和平穩定關係...雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題，讓此一引發區域與兩岸不安的事件早日落幕」。