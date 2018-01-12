「D罩杯裡的風暴」洩密 精品內衣遭英王室拔認證

Rigby & Peller的店面。（美聯社）

2018-01-12 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕為王室工作，務必要小心謹慎！英國知名內衣品牌「Rigby & Peller」受到王室認證，但因為前東家出書寫到為王室成員工作的細節，遭王室拔除認證。

《英國電訊報》報導，英國女王伊麗莎白的御用內衣品牌「Rigby & Peller」已被王室認證達57年，但因為前老闆娘出書寫到為王室成員工作的細節，遭拔除王室認證，王室對此不發表評論。

報導指出，「Rigby & Peller」前老闆娘、82歲的肯頓（June Kenton）寫了「D罩杯裡的風暴」（Storm in a D-Cup）一書，內容提及為已故王妃黛安娜、瑪格麗特公主以及女王伊麗莎白工作的細節。

報導表示，對於被拔除認證，肯頓很難過，強調自己本意並非如此。肯頓說，這本書內容不會令人不悅，但若沒有提到王室的部分，這本書便會不完整。現在「Rigby & Peller」必須從所有的廣告、招牌中拿掉王室的標章。

「Rigby & Peller」所販售的內衣價格從50英鎊（約台幣2000元）到200英鎊（約台幣8000元）不等，有相當多的名人客戶，像是金卡達夏、葛妮絲派特洛都是該品牌的愛好者。