致命流感入侵英國 半世紀以來最嚴重危機

世衛錯估流感病毒種，英國今冬的流感疫苗未產生保護效果。（路透）

2018-01-12 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕寒冬來襲，流感病毒猖獗。這個冬天，英國已有85人死於流感，上週就有48人因流感併發症而死。英國國民保健署（NHS）表示，這是半世紀以來最嚴重的流感危機。

據統計，去年10月全英國已有1938名病患因流感住院，多半感染俗稱「日本人流感」的山形病毒（Yamagata），另外1/4的患者，感染A型流感（Aussie Flu）H3N2病毒；因世界衛生組織（WHO）錯估流感病毒，目前在英國長期施打的疫苗中，並未對山形病毒具有免疫效果。

綜合外媒報導，世衛錯估這波流感病毒，不少國家的流感疫苗皆未發生效果。英國保健署擔心，這波流感會比2009年的H1N1病毒（俗稱「豬流感」）更嚴重，為此公立醫院已協調病床，提供足夠的醫療資源，盼能將流感病毒的傷害降至最低。

一位18歲的女孩沃克（Bethany Walker），上週因流感病毒喪生，她的母親悲痛地表示，原以為女兒只是小感冒，未料卻診斷出流感，後來竟演變成肺炎，她從未想過流感病毒會使病情快速惡化，失去愛女的她心痛地表示，「整個世界都崩垮了」。