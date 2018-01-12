1歲男童爬行街頭嚎啕大哭 生母：這孩子我不要了

2018-01-12 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國昆明雙橋村有民眾發現，有名1歲男童疑似因走失，趴在商店門口嚎啕大哭，民眾見狀趕緊報警處理，沒想到經過後續調查尋獲家屬，發現男童是被生母楊姓女子惡意遺棄、丟在街頭，楊女甚至說，「這孩子我不要了」。

綜合媒體報導，昆明雙橋村週一（8日）晚上約8點，市民發現1名小男童疑似走失，見他旁邊沒有家長，便報警處理；春城路派出所的民警隨即前往，先將男童抱回派出所值班室，還買了些奶粉、奶瓶、尿布照顧。但男童家屬一直沒有出現，警員葛松說，「前面孩子有些哭鬧，我們就輪流抱著他，餓了給他吃點東西，睏了讓他自己睡會兒，反正隔幾小時就要醒一次…。」

根據《網易新聞》報導，記者依員警所提供的線索，回到當初發現男童的商家附近四處詢問，住戶皆表示不認識他；直到週二晚上仍未有家屬聯繫警方，員警就先將男童送往昆明市福利中心照顧，沒想到週三（10日）早上有位民眾表示認識這孩子，並告知他原本居住的區域位置。

《網易新聞》報導，記者循線找到男童的家，開門的人男子一見記者，開口就說「不好意思，跟我沒有關係！他是我女朋友（楊女）的兒子，現在走失了在派出所，那個和我沒關係」。他稱楊女出軌不斷，又不知悔改，剛開始還以為男童是他的孩子，但後來查覺有異狀，帶著僅出生5個月的男童前往醫院做親子鑑定，確認男童並非他的親生子，他說，「當時我聽到像天打雷劈一樣，很難過、也接受不了。」於是將母子2人趕出家門。

之後記者打電話給楊女，她卻冷冷地回答，「我沒有工作，也沒有能力養活他，這個孩子我不要了，希望你們把他送進福利中心。」對此警方表示，楊女的行為已構成了遺棄，但是否將受到進一步的處罰，還須找到本人後，再做進一步的調查。

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