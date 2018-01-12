沙烏地盼刺激旅遊業 開放25歲以上女性單獨入境

沙烏地阿拉伯政府近日宣布，25歲以上的女性可單獨入境，期望藉此刺激該國旅遊業。（路透社）

2018-01-12 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯政府去年開始開放女性可參與體育課程、持有駕照開車等有善國內女性的措施，近日又宣布，25歲以上的女性可單獨入境，期望藉此刺激該國旅遊業。

綜合報導，沙烏地阿拉伯的旅遊和古蹟委員會（Saudi Commission for Tourism and National Heritage），本週四（11）宣布，開放25歲以上的女性可獲發旅遊簽證，在沒有男性伴侶陪同的狀況下單獨入境，但25歲以下的婦女入境需由家族成員陪伴。

旅遊和古蹟委員會主席穆巴拉克（Omar al-Mubarak）表示：「此簽證為單次簽證，有效日期30天，且納入王國其他現有有效簽證之一，並獨立於工作、訪問和朝聖簽證」。

此簽證將於今年第一季度開始簽發，為沙國企圖吸引外資、擴大旅遊業計畫的一部分，期望藉此減少沙國經濟上對石油的依賴。該計劃預期到2030年，到訪人數達到每年3000萬人次。沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）去年曾宣布多向經濟和文化改革計畫，試圖使沙國脫離保守形象。