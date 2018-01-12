萬寶路將消失？ 國際菸商刊廣告：以後不賣菸了！

國際菸商巨擘菲利普莫里斯公司，發表了驚人的新年宣言，在英國多份報紙上刊登全版廣告，昭告天下，「我們不賣香菸了！」（美聯社）

2018-01-12 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕旗下擁有萬寶路（Marlboro）等知名香菸品牌的國際菸商巨擘菲利普莫里斯公司（Philip Morris International），發表了驚人的新年宣言，在英國多份報紙上刊登全版廣告，昭告天下，「我們不賣香菸了！」

綜合外媒報導，菲利普莫里斯公司在廣告中表示，2018年的新目標是「無菸的未來」，並計畫推出一個網站，專門為癮君子提供戒菸與香菸替代品的資訊，未來還計畫支持英國政府宣導反菸，同意把戒菸與香菸替代品的資訊放入菸盒中。菲利普莫里斯在廣告中表示，「以前沒有香菸公司會這麼做，你可能會懷疑我們是不是玩真的。」

然而，此舉並沒有讓反菸人士拍手叫好，因為菲利普莫里斯的官方網站中明確指出，他們希望人們戒除傳統香菸，改成使用香菸替代品。菲利普莫里斯聲稱，這些替代品的危害性較小，「只有當大量吸菸者從香菸改為使用更好的產品時，我們才能獲得巨大的公共衛生利益」。

專家憂心，在目前青少年使用電子菸人數上升的背景下，此舉可能會帶來負面影響。另外，由於菲利普莫里斯公司並沒有明確表示要在哪天停賣香菸，反菸組織「真相舉措」（Truth Initiative） 的負責人羅賓．科瓦爾（Robin Koval）就諷刺地說，「如果他們是真的想放棄香菸，明天就可以辦到了」。

另外，菲利普莫里斯公司於去年9月表示，未來12年會提供10億美元（約新台幣300億元）資助反菸團體「無菸世界基金會」，進行關於全球消滅吸菸的科學研究。不過這個組織被世界衛生組織（WHO）謝絕往來，WHO發表聲明指出，「菸草業與周圍組織誤導了公眾關於其他菸草製品的風險」、「今天這些企業繼續誤導大眾，暗示某些菸草產品的危害性比較低。」

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