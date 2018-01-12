情侶酒店做愛遭偷拍 貼窗激戰畫面瘋傳

情侶在飯店內被偷拍。（圖取自網路）

2018-01-12 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港銅鑼灣第21威菲路酒店（Twenty One Whitfield Hotel）日前發生情侶性愛時被偷拍的事件，影片已在網路瘋傳，就連正妹在房間換衣服都被偷拍，目前警方已在調查中。

第21威菲路酒店在5年前落成，樓高36層，共有54間客房，房間內有落地玻璃窗，可能是因為樓高，大多數人警覺性降低，沒將窗簾拉上，才會被人從附近的商業大廈拍攝。

偷拍者疑似以長鏡頭偷拍，才可以拍到如此清楚的畫面，其中一段7分鐘的影片，尺度相當大，拍到情侶在床上做愛一路到玻璃窗前的畫面，這些照片被瘋狂轉載，當事人疑似還不知道。

酒店發現此事後立刻報警，酒店表示，尚未接到有人投訴，但針對這件事後，已在各個房間內貼上公告，提醒客人最好使用窗簾，避免被偷拍。

港警證實，被偷拍的男女房客都沒拉窗簾，影片中有裸體性愛的畫面，經調查後已將此案列為「有犯罪或不誠實意圖使用電腦」處理，並交由東區警區刑事調查中。

執業大律師陸偉雄指出，偷拍酒店住客性愛片並轉貼到網路上，觸犯有違公德罪及有犯罪意圖取用電腦罪，一經定罪，分別最高可判監7年，也可能觸犯淫褻及不雅物品管制條例，最高可判監3年。