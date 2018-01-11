不挺自家產品？ 馬雲上酒吧買單竟沒用支付寶

中國電商阿里巴巴集團創辦人馬雲，昨日被發現在重慶一間酒吧消遣，最後結帳時竟然沒有挺自家產品「支付寶」，而是刷卡買單。（彭博）

2018-01-11 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商阿里巴巴集團創辦人馬雲，昨日被發現在重慶一間酒吧消遣，最後結帳時竟然沒有挺自家產品「支付寶」，而是刷卡買單，「支付寶」也趕忙為自家老闆說話，「每個人在支付方式上的選擇都是自由的」。

中國《上游新聞-重慶晨報》報導，馬雲一行6人10日晚間被發現到重慶一家酒吧消費，但因為太出名，很快就被旁人認出，只在酒吧待了約1小時就離開。知情人士表示，雖然一行人點了啤酒和一些小吃，但馬雲都沒吃，而是一邊和朋友聊天、一邊聽駐唱歌手唱歌，旁人也很快就認出是馬雲，不少人靠近向他合影打招呼，還向他敬酒，但都被身旁工作人員婉拒。

知情人士透露，馬雲在酒吧待了約1小時就離開，本次消費金額約人民幣1300元，但馬雲並未選擇用支付寶結帳，而是刷卡。

對於馬雲不挺自家產品，有網友表示「馬老闆不想讓他的員工看他的賬單！多簡單的一個事」、「馬雲都不會網購！不用支付寶正常！」還有人調侃，「連馬雲自己都不敢用支付寶，支付寶肯定有大漏洞，不敢用了」

「支付寶」則在官方微博發文表示：「每個人在支付方式上的選擇都是自由的，也都是應該被尊重的，自己的員工也不例外。​​​​」

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