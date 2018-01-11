強國男18萬賣3歲女兒 被判5年罰9萬

2018-01-11 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省一名趙姓父親去年1月將3歲女兒以4萬元人民幣（約18萬元新台幣）的價格賣給別人，東窗事發後，趙男近日被安徽省廣德縣人民法院以「拐賣兒童罪」，判處5年有期徒刑、罰金2萬元人民幣（約9萬元新台幣）。

綜合中國媒體報導，趙男與未婚張姓女友2014年9月生下女兒，之後雙方分手，趙男2017年1月開始獨自帶著女兒一起生活，但他卻打起了女兒的歪腦筋，透過老鄉介紹，以4萬元人民幣的價格，賣給了安徽省寧國市的汪某。

女兒被抱走後，趙男先給了老鄉888元人民幣（約4000元新台幣）的介紹費，再花3萬元人民幣（約13.8萬元新台幣）在直播平台上「裝闊」打賞主播，目的是吸引粉絲，他向公安供稱，這是為了他之後開直播時，別人也能打賞他。僅僅一週，趙男就把賣女兒的錢給花完了。

趙男母親在事發2個月後，發現兒子把孫女賣掉了，氣得要他把孫女給接回來，但身無分文的趙男去找汪某討女兒時，卻遭到拒絕，趙男只好跑去公安局自首，全案東窗事發，事後汪某也自首。經當地公安機關解救，目前趙男女兒由生母張女帶回撫養。

安徽省廣德縣人民法院認為，趙男主動投案，並當庭自願認罪，可從輕處罰，判趙男5年有期徒刑、罰金2萬元人民幣。汪某則是被判拘役5個月，但緩刑半年。