中國玻璃心再碎！萬豪在西藏獨立組織推特按讚

長期致力於西藏獨立的組織「西藏之友」在推特上感謝萬豪將西藏、香港、台灣列為國家，「萬豪禮賞」按讚。（圖擷自Twitter）

2018-01-11 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國所屬的全球連鎖萬豪酒店集團（Marriott），因將台灣、香港、澳門、西藏等地列為「國家」，引發中國抗議，長期致力於西藏獨立的組織「西藏之友」在推特上感謝萬豪將西藏、台灣等地列為國家，萬豪相關帳號對這動態按讚。

美國所屬的全球連鎖萬豪酒店集團（Marriott），近日在發給中國會員的活動郵件中，把台灣、香港、澳門、西藏等地列為「國家」，讓中國網友玻璃心碎一地，打爆客服電話，上海市還因此立案調查，長期致力於西藏獨立的組織「西藏之友」（Friends of Tibet）在推特上表示：「感謝全球連鎖酒店萬豪集團，將西藏、香港、台灣列為國家。」

「西藏之友」在這則狀態上標註了5個萬豪相關企業的官方推特，其中一個帳號「萬豪禮賞」（Marriott Rewards）對這帳號按了讚，中國官媒在微博上表示：「萬豪禮賞剛剛在推特上給藏獨賬號點讚」，指出目前尚不知這是萬豪該帳號編輯的個人行為還是集團行為。

底下中國網友玻璃心再次碎裂，紛紛留言痛批：「萬豪是在向全體中國人宣戰嗎？」、「先來6個月的消防檢查再說」、「萬豪內部肯定有台灣人在裡面。」

「萬豪禮賞」隨後在其官方微博上做第三次道歉，稱尊重中國的主權和領土完整，對任何可能引起對以上立場誤解的行為深刻道歉。