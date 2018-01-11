諷打壓新聞自由領袖 習近平獲頒 「嚴控媒體獎」

2018-01-11 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕負責評選「國際新聞自由獎」的美國保護記者協會（Committee to Protect Journalists），本週選出「壓制新聞自由國家領導人獎」，反諷破壞媒體自由原則的世界各國領袖。中國國家主席習近平也入列，並獲頒「嚴控媒體獎」。

據《美國之音》報導，美國總統川普近日在推特上稱，將頒發「年度最不實腐敗媒體獎」給攻擊批評他的媒體，美國保護記者協會則在本週一（8）頒布「壓制新聞自由國家領導人獎」做為反擊，獲獎人包括中國國家主席習近平。

保護記者協會的獲獎列表中，習近平獲得「嚴控媒體獎」，俄羅斯總統普廷則排名在習近平之後。其他獲獎的知名國家領袖另有美國總統川普、緬甸國務資政翁山蘇姬、土耳其總統艾爾多安等人。

保護記者協會形容習近平「其日益強大的鐵腕，將審查制度和網路管理相結合，壓制有異議的新聞媒體」，並稱中國是「全球媒體界最糟糕的獄卒」，不僅政府控制著多數傳統媒體，「記者若冒險觸犯新聞審查底線，恐會失去工作或被禁止旅行」。記者的消息來源和國際記者也會受到騷擾。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今年初也抱怨，現今有許多地方政府貪圖行政方便，處處打壓新聞自由，更質疑「如果媒體弱，國家能強起來嗎？媒體這也不說，那也低調，能強嗎？」。