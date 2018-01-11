東海撞船油輪開始爆炸 漏油恐隨洋流至台灣海域

東海撞船油輪已於昨天開始爆炸，嚴重影響搜救進度。（法新社）

2018-01-11 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕6日晚間在東海海域發生碰撞起火的伊朗油輪持續燃燒，並在10日開始爆炸，迫使救援及搜索行動停止，台大海研所所長詹森表示，船上外洩之油料有較小的機率隨洋流來到台灣海域，對生態造成汙染。

綜合媒體報導，6日晚間在東海海域，在巴拿馬註冊、滿載13.6萬噸石油的伊朗油輪「Sanchi」不慎與另艘貨船發生碰撞，油輪頓時傾斜，全船陷入一片火海。事發至今，該油輪仍持續燃燒，昨日更開始爆炸，使得救援船隻不得不停止搜救任務並駛至安全距離。

《中央社》報導，國立台灣大學海洋研究所所長詹森指出，根據衛星、海研船及相關統計資料分析，漏油汙染擴散的方向受諸多因素綜合影響，較難準確評估，若按目前資料來看，較有可能往北、東方向擴散。

然而，詹森也坦言，上述預測僅是最有可能發生的結果，目前仍不能排除漏油被冬季大陸沿岸流一路推送至台灣西部、東部海岸，若不幸發生，則將在30至60天左右抵達台灣，恐造成海洋生態汙染，近海漁業也會受波及，他強調這是最壞狀況，機率僅在10%以內。

詹森說，漏油的擴散動向目前尚未明朗，如果等到3月東北季風減弱，大陸沿岸流退縮、由南而來的黑潮支流增強，屆時油料飄來台灣附近海域的機率就大大降低。