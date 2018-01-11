無尾熊抱柱被「釘死」 全世界人拳頭都硬了

澳洲昆士蘭的英比爾，當地時間10日，驚傳有隻氣絕多時的無尾熊，被人惡意「釘在」柱子上。（圖翻攝自「昆士蘭無尾熊救援隊」臉書粉專）

2018-01-11 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭的英比爾（Imbil），當地時間10日，驚傳布魯魯公園（Brooloo Park）觀景台上，有隻氣絕多時的無尾熊，被人惡意「釘在」柱子上。這起駭人事件，也引起外國媒體爭相報導。

綜合媒體報導，臉書粉專「昆士蘭無尾熊救援隊」（Koala Rescue Queensland Inc）在臉書上傳一張，無尾熊四肢環抱柱子的照片，但圖說卻寫著，「這隻可憐的無尾熊，遭人持建築用的釘子釘在樑柱上，至於死後才釘上去，亦或活活被釘死，目前仍不得而知，若有人有任何相關線索，懇求與我們、警方聯繫」。

報導指出，貼文一出，隨即引起注意，點燃網友怒火，痛批兇手慘無人道，竟對可愛的無尾熊痛下殺手，國際媒體《澳洲新聞網》、《BBC》、《ABC》、《日本時報》等，也紛紛報導這則震撼人心的不幸消息。

報導提到，救援隊的錢伯斯（Murray Chambers）受訪時直言，「我從事這份工作10年了，還沒見過這種令人作噁的事」。據悉，這名病態的作案犯嫌，還在無尾熊染血的屍首前方，插了幾株楊柳葉，彷彿牠抱的是樹幹，而非一般的人造柱子。

報導引述，澳洲皇家防止動物虐待協會（RSPCA）發言人彼提（Michael Beatty）回應，許多人都想知道無尾熊到底發生什麼事，這得等到遺體解剖完後，才有辦法確認。員警愛德華（Darren Edwards）則說，警方獲報後，已迅速展開調查，盼能盡快破案，給予關注此事的民眾一個交代。