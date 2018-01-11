北韓門面「美女啦啦隊」「魅力攻勢」前進平昌冬奧

北韓的「美女啦啦隊」前進平昌冬奧，被外界解讀為平壤方面發動的「魅力攻勢」而北韓第一夫人李雪主（圖右）過去也曾是其中一員。（法新社）

2018-01-11 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前在板門店與南韓進行高層會談後，宣布將派遣國家奧會代表團、運動員、啦啦隊和記者團等參加平昌冬奧，其中北韓的「美女啦啦隊」過去被視為是北韓的「形象大使」，此次前進平昌冬奧被外界解讀為平壤方面發動的「魅力攻勢」，也讓北韓啦啦隊在美麗外表上蒙上一層神秘面紗。

根據《BBC中文網》報導，北韓啦啦隊首次在國際賽事亮相時是在2002年的釜山亞運，而到目前為止，北韓啦啦隊總共3次「南下」南韓為選手加油，包括2002年釜山亞運、2003年的大邱世大運、以及2005年在仁川舉辦的第16屆亞洲田徑錦標賽。而雖然北韓的啦啦隊在選手前往其他國家參賽時也會派出啦啦隊，但都是中年男性或女性，只有派到南韓的是「美女啦啦隊」，幾乎是清一色的年輕美女。

而北韓的「美女啦啦隊」都是從北韓的大學、藝術院校以及各級宣傳隊中層層選拔，挑選年約20歲上下的年輕美女，且須具備一定的家世背景，家庭若有政治汙點，就算再漂亮、再優秀也進不了啦啦隊。隊員在加入啦啦隊之後必須參加集訓，訓練各種表演技能以及禮儀訓練，包括微笑及手勢都有一定規範，目前的北韓第一夫人李雪主就曾經是北韓「美女啦啦隊」的其中一員。

北韓啦啦隊的地位也不亞於國家級藝術表演團體，南北韓體育交流協會理事長金慶星曾透露，被選進啦啦隊是為國爭光的大事，甚至能獲頒勳章，對於北韓人來說十分光榮。另外則有一名脫北啦啦隊員也曾說，當時在受訓期間，曾被高層反覆告知她們「肩負著向世界展示祖國與金將軍的威力，以及尊嚴的重大使命」。