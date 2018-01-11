把貓砂倒馬桶沖掉 結果卻讓他秒崩潰悔不當初...

日本一名網友以推特帳號「@hironyauji」撰文表示，日前樓上鄰居處理貓砂時，疑異想天開倒入馬桶沖掉，未料卻害他家發生意料之外的「慘劇」。（圖擷取自推特帳號「@hironyauji」）

2018-01-11 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕貓奴注意！日本一名網友以推特帳號「@hironyauji」撰文表示，日前樓上疑有鄰居處理貓砂時，異想天開倒入馬桶沖掉，未料卻害住在樓下的他，遇到意料之外的「慘劇」，忍不住崩潰呼籲，就算包裝上有註明，也不要輕易嘗試！

網友表示，樓上原本打的如意算盤，可能是把貓砂倒進馬桶，按下沖水鈕後，便能像人類的屎尿般，「一鍵不復返」清潔溜溜，沒想到卻堵住住戶共用的水管，他家馬桶因而不斷「嘔吐」，瘋狂湧出貓砂與水，甚至滿出淹到地上，導致傢俱浸水。

網友見狀嚇到，急忙中先用毛巾、浴巾、抹布、床單等吸乾溢出的水分，並以舊報紙、紙板試圖分隔阻擋水流出浴室外，同時打電話求救，維修人員到場發現「災情」越來越嚴重，只好拆掉馬桶，順利解決水管堵塞回流的問題，大肆消毒一番，並傳訊告知房東當天遇到的狀況。