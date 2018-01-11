CES意外停電！民眾摸黑參展

CES意外停電，影響多家廠商和參展民眾，過兩小時後才復電。（圖擷取自BBC）

2018-01-11 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大國際消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES）正在拉斯維加斯舉行中，未料昨（10）日中午竟突然停電2小時，展場一片黑暗，不少廠商受到影響，#CESblackout也意外成為推特的熱門標籤。

綜合外媒報導，國際消費性電子展突然停電，不少廠商的新品展示秀因而停擺，包含三 星、LG、Sony等大廠商的攤位，都受到影響。位於展場的北廳，設有多家汽車業者的攤位，包含豐田、日產、福特等車廠，也因停電而禁止參展民眾進入，兩個小時後供電才恢復。

主辦單位表示，拉斯維加斯近期連下豪雨，經電力公司查看後發現凝結水珠導致會場變壓器異常，才會在大雨之後突然跳電。停電兩小時，可能造成參展廠商生意損失，Google就因停電，被迫關掉一個攤位；也有廠商隨機應變，在黑暗的展場中，推銷自家電池商品；晶片大廠Intel則在推特發文，「隆重介紹新產品『Blackout』」。