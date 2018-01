CES意外停電！民眾摸黑參展

2018-01-11 12:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國最大國際消費性電子展(Consumer Electronics Show,CES)正在拉斯維加斯舉行中,未料昨(10)日中午竟突然停電2小時,展場一片黑暗,不少廠商受到影響,#CESblackout也意外成為推特的熱門標籤。

綜合外媒報導,國際消費性電子展突然停電,不少廠商的新品展示秀因而停擺,包含三 星、LG、Sony等大廠商的攤位,都受到影響。位於展場的北廳,設有多家汽車業者的攤位,包含豐田、日產、福特等車廠,也因停電而禁止參展民眾進入,兩個小時後供電才恢復。

主辦單位表示,拉斯維加斯近期連下豪雨,經電力公司查看後發現凝結水珠導致會場變壓器異常,才會在大雨之後突然跳電。停電兩小時,可能造成參展廠商生意損失,Google就因停電,被迫關掉一個攤位;也有廠商隨機應變,在黑暗的展場中,推銷自家電池商品;晶片大廠Intel則在推特發文,「隆重介紹新產品『Blackout』」。

Introducing Blackout™: The biggest thing to hit #CES2018 since #5G. #CESblackout pic.twitter.com/xObxxxHvQe