爸媽看過來！穿上這款尿布 女嬰屁股灼傷爛掉

英國一名年輕媽媽黛維思買了知名藥妝店「Boots」自有品牌尿布，給近兩個月大的女兒伊麗莎白，但她穿沒多久竟開始嚎啕大哭，打開尿布驚見愛女屁股紅腫潰爛。（圖擷取自YouTube影片）

2018-01-11 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名年輕媽媽黛維思（Reanne Davis）控訴，日前她買了知名藥妝店「Boots」自有品牌尿布，給近兩個月大的女兒伊麗莎白（Elizabeth）穿，但沒多久寶貝竟開始嚎啕大哭，黛維思直覺不對勁，打開尿布驚見愛女屁股紅腫潰爛，嚇得趕緊帶去掛急診。

綜合媒體報導，24歲的黛維思表示，以往都買大廠牌的紙尿褲，但因近日補貨時，發現Boots較便宜，1包42片只要3.5英鎊（約新台幣140元）的「Boots Baby Newborn Nappies Carry Pack」，所以改買該款商品，回家給女兒穿，沒想到才剛套上去兩小時，寶寶卻痛到受不了，高分貝尖叫、哭得聲嘶力竭，打開尿布發現，她的下體疑似化學灼傷，造成紅腫潰爛破皮，連忙拆掉、抱著前往醫院治療。

報導指出，醫師檢查發現，伊莉莎白的肌膚，接觸到Boots紙尿褲的不明材質，產生過敏反應，經注射抗生素、塗抹含類固醇的藥膏後，傷口已逐漸好轉。黛維思心有餘悸地說，以後不會再買這款商品了，甚至希望能下架，避免有更多人受害。

報導提到，Boots聞訊除對女嬰及其家屬致歉，希望她早日康復，也強調公司內部已對這起個案展開調查行動，承諾會對出包商品，以及消費者的使用安全全權負責。