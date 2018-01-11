萊茵河新橋要用中國鋼鐵 德工會不滿：德製品質遠勝

德國工會認為，便宜的中國鋼鐵，將縮短橋梁的使用年限，強調「德國製照」與「中國製造」在品質上有很大差距。（彭博）

2018-01-11 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕德國北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）準備在萊茵河上興建一座大橋，預計2020年完工，但是建設這座大橋所需的鋼鐵，有2/3將從中國進口，引起當地工會不滿，痛批身為「歐洲鋼鐵中心」，竟然還大量進口中國鋼材，簡直是個笑話。

綜合德國媒體報導，北萊茵-西發利亞邦的萊沃庫森（Leverkusen）將蓋一座跨萊茵河的大橋，但是興建此座橋梁所需的鋼鐵，竟有2/3要使用從中國進口的鋼材，令當地工會不滿，德國最大工會「金屬工業工會」（IGMetall）的當地負責人吉斯勒（Knut Giesler）痛批，北萊茵-西發利亞邦身為「歐洲鋼鐵中心」，竟從中國進口鋼鐵來建設當地，簡直是個笑話，要求邦政府出面解釋。

吉斯勒表示，完全無法理解為什麼德國要從中國進口鋼鐵材料，質疑是否隱藏著政治因素；他認為，這些便宜的中國鋼鐵，將縮短這座大橋的使用年限，強調「德國製照」與「中國製造」在品質上有很大差距。

北萊茵-西發利亞邦交通部長伍斯特（Hendrik Wüst）對此回應，這些進口的鋼材品質將獲得保證，同時指出這標案完全符合歐盟《公共採購法》的規定，也取得德國政府批准，他也說當地很多建設也不是用德國鋼鐵，很多基礎設施都來自西伯利亞或義大利的鋼鐵。

報導指出，去年12月，來自奧地利建築承包商「PORR」以7.4億歐元（約新台幣263億）得標，這座橋梁所需的3.2萬噸鋼材，其中至少2/3將來自中國。