你也被騙過嗎？ 標榜數億真跡畫作遭爆95％是贗品

2018-01-11 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都有欣賞展覽的習慣，尤其是標榜知名藝術品的真跡，更是吸引眾人慕名前往，購票一窺廬山真面目，但若被發現是假的，可能會讓人大失所望。義大利已故藝術家莫迪里亞尼（Amedeo Modigliani）畫作，日前於熱那亞總督宮（Palazzo Ducale）博物館展出。然而卻被藝術專業者踢爆，價值數千萬英鎊（約新台幣數億元）的作品，95%以上是「贗品」！

綜合媒體報導，爆料者佩皮（Carlo Pepi）質疑，該展覽場陳列的21件作品，約有20件是複製品。經專家華拓奇（Isabella Quattrocchi）鑑定後，證實其所言不假，直言「這根本是公然假冒」。

報導指出，專門研究莫迪里亞尼的瑞斯特里尼（Marc Restellini）也表示，我已向警方提出確切的證據，足以說明為何展出的畫作幾乎是假的。消費者維權人士杜魯茲（Furio Truzzi）痛斥，這是詐欺行徑，建議參觀民眾可主動向館方要求全額退費。

報導提到，莫迪里亞尼畫展去年7月結束，累計逾上萬人次造訪。假貨消息曝光後，策展人奇阿皮尼（Rudy Chiappini）、經銷商古特曼（Joseph Guttmann）等人，已開始輪流接受調查。

報導引述，另外一批莫迪里亞尼畫作，目前正在倫敦泰特現代藝術館展出，再度掀起假貨疑雲。不過，館方發言人強調，已針對作品進行例行性檢查，確定是原作。

據悉，莫迪里亞尼為表現主義派畫家，生於風氣保守的城鎮，曾因大膽創作裸女畫備受批評，逝後作品才獲得肯定。