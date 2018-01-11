给子女最好的新年禮物？ 北韓父母：脫離北韓！

最近北韓和中國邊境的青年流傳一句話，「為子女準備脫北費用，是父母能給孩子的最好禮物」。圖為北韓與中國的邊界。（法新社）

2018-01-11 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕北韓年輕人受不了了！根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，最近北韓和中國邊境的青年流傳一句話，「為子女準備脫北費用，是父母能給孩子的最好禮物」，不少年輕人要求父母支付渡河時的賄賂費用給國境警衛隊。

北韓咸鏡北道一名消息人士接受RFA採訪時表示，隨著江水結冰，最近試圖步行脫北的居民不斷增加，對體制不滿的年輕人希望父母能準備過江脫北時需要的費用。

消息人士指出，最近北韓的年輕人越來越受不了北韓生活，對父母直接說「給子女最好的禮物，就是讓子女過自由而人性化的生活！」並要求父母提供金錢。多數父母則認為，「只要成功的可能性高，心裡都想著哪怕只能送孩子去自由世界（南韓）也是好的。」

這名消息人士也表示，如果不是因為中國會逮捕並強制遣返脫北者，絕對不會有人願意留在北韓，「（北韓）把脫北者當做「民族叛徒」槍殺的時候，卻仍不斷有人脫北，現在幾年的教化刑期怎麼能完全阻止脫北呢？」

根據報導，新年以來在邊境附近脫北過程中，被逮捕的北韓居民已多達20多人，大多數在越過鴨綠江之前就被逮捕。