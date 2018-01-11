眼紅美國通過台灣旅行法 中國官媒嗆要「解決台灣」

2018-01-11 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院在本月9日通過「台灣旅行法」，促進台、美各層級官員交流互訪，此舉獲得我國政府肯定，但中國官媒《環球時報》卻對此叫囂指出，該法若落地台灣，中國勢必會「解決台灣」。

《環球時報》不滿美國通過「台灣旅行法」，認為此舉並非在保護台灣，而是「賣台灣」、「害台灣」，一旦此法在台灣落地，中國絕對會讓華盛頓當局「深刻了解台灣問題為何『碰不得』」，中國當局必定懲罰美國，且下定決心解決台灣問題，

《環球時報》寫道，解決台灣有兩種涵義，第一個涵義就是中國官方透過政治手段壓迫台灣國內台獨勢力，讓台灣海峽「地動山搖」，迫使民眾放棄對抗中國的念頭，把台獨勢力趕出主流政壇，如此才能展開「兩岸和平統一的進程」。

《環球時報》指出，第二個涵義，則為中國遭受到台灣與美國「公然的政治軍事聯手」，中國會對此「發動武力解放台灣的全面軍事行動」，完成台海統一的美妙幻想，雖然中國「會因此付出一時的代價」，但比起台、美聯手帶給中國的代價來說，較為划算。

美國眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce, R-CA）及眾議員夏波（Steve Chabot, R-OH）等人提出的「台灣旅行法」草案，內容言及「美國政府應鼓勵美國和台灣各層級官員的互訪」，除了獲得眾議院兩黨共81位議員連署，更在美東時間9日被無異議通過。