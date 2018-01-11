美法官暫禁廢除「夢想者計畫」 川普：不公平

2018-01-11 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山聯邦法官當地時間9日晚間裁定，暫時禁止廢除「童年入境暫緩遣返（DACA）」計畫，讓約80萬移民避免被驅逐出境。美國總統川普（Donald Trump）週三在推特抨擊，美國法院系統「不公平」。

綜合外媒報導，美國司法部長塞申斯去年9月宣布廢除又名為「夢想者計畫」的DACA計畫後，包括個人、組織等多方提出司法控告，加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）則代表加州政府向聯邦法院提請臨時禁令。

美國舊金山法官阿爾蘇普（William Alsup）週二晚間裁定，在針對川普廢除DACA計畫提起的訴訟審理期間，暫時禁止廢除此計劃，「夢想者計畫」必須繼續實行。但這項裁決是有限制的，政府不需要處理至今從未受到此計畫保護的申請，只需處理延展案件。貝塞拉也隨即發表聲明稱，這個裁定是朝正確方向邁出的重要一步。

白宮則在週三上午稱這個判決相當「離譜」。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在一份聲明中指出，這個大問題必須經過正常的立法程序，並稱川普致力於法治，希望找出永久的解決方案，糾正上屆政府的違法行為。

川普之後也在推特表示，「這說明我們的法院系統有太多漏洞、太不公平。反對（例如DACA計畫）的一方總是向第九巡迴上訴法院提出上訴，並且幾乎每次都勝訴，直到最後才被最高法院駁回。」