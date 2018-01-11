14歲女模不堪網路霸凌自殺 父邀酸民出席喪禮

2018-01-11 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕「來看你們造成的後果！」澳洲一名曾為帽子製造商代言的14歲小模特兒，隨著知名度上漲，卻遭到網路霸凌，最後不堪其辱，選擇結束自己的生命。她的父親上網發表一則公開信，呼籲停止網路霸凌，並邀霸凌者出席女兒喪禮，要讓他們見證自己一手造成的悲劇。

綜合媒體報導，年僅14歲的艾米（Amy Everett）個性活潑、外型亮眼，早於8歲時就接獲拍攝廣告邀約，後來更獲選為澳洲知名帽子製造廠商Akubra的代言人。未料，少年得志的艾米卻招來網路上的酸民惡言相向，但她還是在家人面前保持歡笑，不想讓家人擔心；不過，最終她仍不堪其辱，於1月3日選擇自殺結束生命。

她的父親提克（Tick Everett）事發後在臉書貼文，呼籲停止網路霸凌。提克於貼文中寫道，「如果你認為，在網路上攻擊別人只是開玩笑，甚至從中滿足自己的優越感，我在此請你們來參加葬禮，看看你們造成的後果」。

艾米代言的帽子製造商Akubra也在臉書專頁發文，對於這項噩耗感到相當心痛，「任何類型的霸凌行為都是不被接受的」，並呼籲大家看到任何霸凌行為時，都應該站出來，「艾米可以是任何人的女兒、姊妹或朋友。」，Akubra並要目前處於危機中的任何受害者都清楚知道，「總有人可以交談。」

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