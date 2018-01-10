星國研究：青壯年族群 近六成因滑手機破壞伴侶關係

在15歲至35歲的年輕族群中，有58.2%的受訪者表示與伴侶的感情關係，因為對方沉迷滑手機受到負面影響。（資料照，郭逸攝）

2018-01-10 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕現代人經常低頭滑手機，這個舉動現在竟然成為破壞感情的殺手？新加坡國內大專院校做出的一份研究指出，在15歲至35歲的年輕族群中，有58.2%的受訪者表示與伴侶的感情關係，因為對方沉迷滑手機受到負面影響。

綜合外媒報導，新加坡理工學院媒體與傳播系二年級學生以「低頭族」為題並啟動調查，分別訪問385名與400名年紀介於15至35歲的新加坡男、女公民後，發現有58.2%的受訪者認為，因伴侶沉迷滑手機，彼此之間的感情出現裂縫。

訪問調查當中，有54.5%的女性受訪者與62.8%的男性受訪者認為「低頭族對感情造成負面影響」，且有60%的受訪者自認，「偶爾或經常會因為低頭玩手機而冷落伴侶」，而有80%的受訪者表示，自己也曾經被這樣對待過。

該調查還發現，年輕人變成低頭族的「三大原因」，分別為「查手機已經成為個人習慣（63.9%）」、「想要避免尷尬的對話（61.8%）」、「別人也這樣對我（50.4%）」，因此這類人群比非低頭族更有機會受到「相同待遇」，這不只破壞伴侶關係，同樣會影響友情與親情。