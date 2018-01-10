加泰前主席參選重返大位？ 獨派兩黨同表支持

2018-01-10 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞獨立議題持續延燒，繼上月議會改選，獨派勢力贏得勝利。其中，獨派大黨「左翼共和黨」（ERC）及前自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）所屬的「全力為加泰隆尼亞黨」（Together for Catalonia）表示已經商定，將再次推舉普伊格蒙特擔任自治區主席。

綜合外電報導，普伊格蒙特因試圖爭取加泰隆尼亞脫離西班牙獨立，去年10月遭西班牙政府革除自治區主席一職，之後就「流亡」到比利時首都布魯塞爾，躲避政府以「叛亂罪」將他逮捕。

馬德里政府接管加泰隆尼亞後，於去年12月進行議會改選。即使統派「公民黨」（Ciudadanos）成為第一大黨，席次卻未過半，由3個獨派政黨取得勝利。

本月17日即將舉行主席選舉，各界關注普伊格蒙特是否會重回政壇。「全力為加泰隆尼亞黨」發言人今天表示，普伊格蒙特昨晚獲得了左翼共和黨支持。

左翼共和黨發言人也證實了這項協議，並且指出，普伊格蒙特近日會發表演說，可能會在布魯塞爾，透過視訊向加泰隆尼亞議會發言，或委由同黨議員宣讀講稿。

對此，公民黨黨魁阿瑞馬達斯（Ines Arrimadas）不以為然，表示「很顯然，要治理加泰隆尼亞，你必須在加泰隆尼亞，不可能透過WhatsApp或全像投影來做到這一點」，直指「逃避正義的人不能成為主席」。