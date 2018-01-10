忘詞？ 網民發現川普唱國歌「漏拍、閉嘴、停頓」

2018-01-10 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前出席在亞特蘭大大學舉辦的全美大學美式足球冠軍賽，但川普在賽前唱國歌時的舉動，卻受到網民注目。有網民懷疑，川普在唱國歌時忘了歌詞。

據BBC報導，川普週一出席在亞特蘭大大學舉辦的全美大學美式足球冠軍賽，網民觀察川普比賽開始前唱國歌的模樣，呈現兩樣情：川普支持者對於川普唱國歌時，把手放在左胸前唱國的站姿感到很自豪；批評者則質疑，川普在唱國歌的過程中，似乎忘了部分歌詞。從側錄影片中可看出，川普一開始並沒有跟上歌曲節奏，只間斷唱出幾句歌詞，中間偶有停頓，甚至閉起嘴巴。

BBC記者蘇爾徹（Anthony Zurcher）指出，川普無法唱出完整國歌歌詞，可能有兩個原因，一是川普恐怕聽力不好，二是現場聲音吵雜，要跟上旋律唱歌，對川普來說並不容易。

美國《國旗法典》並未規定總統應該在播放國歌時唱國歌，但川普經常稱要「尊重」國歌與國旗，本週一並於推特上說，「我們希望我們的國旗與『國歌』受到尊敬！」川普也曾於2016年批評為抗議種族歧視，拒絕起立唱國歌的國家美式足球聯盟（NFL）舊金山49人四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）。卡佩尼克的舉動引起NFL球員效仿，川普則稱卡佩尼克和效仿的球員「不尊重我們的傳統、不尊重一切我們重視的事物」。

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