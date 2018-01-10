量錯了！稱在太空長高9公分 日太空人向大眾道歉...

金井宣茂誤稱自己在外太空長高了9公分，引發熱烈討論，對此他也向外界表達歉意。（路透）

2018-01-10 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本太空人金井宣茂於去年12月，前往太空站執行為期6個月的任務。他昨日在推特上發文，稱自己身處在太空的這段期間長高了9公分，引發網路熱烈討論。但經確認後，其實他只長高了2公分，他也為自己發布錯誤訊息向外界道歉。

金井宣茂昨日在推特上寫道，「到達太空後進行的身體測量顯示，身高竟然增加了9公分。短短3週就長了這麼多，這還是中學時代以來首次」。還提到太空船的座位是依照體型訂製，讓他擔心一下長這麼高，可能沒辦法符合座位的大小。

但金井後來再度於推特上發文，提到自己的指揮官對這樣的現象感到懷疑，因此他馬上再去量了一次身高，得出的數字為182公分，只比自己原先的180公分多出2公分。

金井表示，「這樣看起來是測量上出了問題？但似乎引起了大家廣泛的討論，對此我感到很抱歉，發表了錯誤的訊息。」不過，這也讓他鬆了一口氣，「要回到地球應該是沒問題了」。

根據日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）透露，在無重力的太空中，脊柱間的軟骨會變長，是長高的主要原因，但「長高」的幅度通常是1、2公分。