疑惹怒厄瓜多總統 維基解密創辦人恐遭終止庇護

厄瓜多爾當局正考慮近期讓維基解密創始人阿山吉（Julian Assange）離開厄瓜多爾駐英國大使館的可能性。（法新社）

2018-01-10 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多當局正考慮近期讓維基解密創始人阿山吉（Julian Assange）離開厄瓜多駐英國大使館的可能性，原因疑似阿山吉和厄瓜多總統莫雷諾（Moreno），雙方在加泰隆尼亞獨立議題上相互衝突。

綜合報導，厄瓜多外交部長費南達（Maria Fernanda）本週二表示，「厄瓜多當局正考慮和討論調解阿山吉的庇護問題。阿山吉無法永遠居住在厄瓜多使館中」，並稱「讓阿山吉離開厄瓜多使館一事，若沒有國際和英國的合作，無法處理。英國已表示有興趣解決此問題」。

外媒懷疑，厄瓜多此舉源自總統莫雷諾和阿山吉在加泰隆尼亞獨立議題上的衝突。莫雷諾幾個月前曾警告阿山吉，應避免發表反對厄瓜多友邦西班牙，支持加泰隆尼亞獨立的相關言論。阿山吉則在推特回應莫雷諾：「如果莫雷諾總統想阻止我報導西班牙侵犯人權的行為，他應該公開說出來，並指出阻止我的法律基礎是什麼」。

阿山吉2010年被瑞典檢方控強姦和性侵兩位女性，並於2012年搬至厄瓜多駐英國大使館尋求政治庇護，躲避瑞典警方通緝。儘管瑞典在2017年5月撤銷指控，但阿山吉擔心，基於維基解密曾公佈美國秘密文件，他認為自己需要留在大使館，以免被引渡到美國，面臨間諜罪指控。