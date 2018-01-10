兩韓對談後 美國決定賣4枚防禦飛彈給日本

美國政府9日通告國會，鑑於北韓的核武與導彈開發，計劃向日本出售4枚日美兩國共同開發的改良型攔截導彈「SM3 BLOCK 2A」。圖為北韓飛彈試射畫面。（美連射）

2018-01-10 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓進行2年多來首次會談後，美國政府9日通告國會，鑑於北韓的核武與導彈開發，計劃向日本出售4枚日美兩國共同開發的改良型攔截導彈「SM3 BLOCK 2A」，日媒指出，美國同意出售，受到日本方面歡迎。

日本《共同社》今天發出快訊，美方將出售4枚改良型攔截導彈「SM-3 Block IIA」給日本，這些飛彈可從海上驅逐艦或陸基系統發射。據傳軍售約1.33億美元（約新台幣39億6794萬元），目的是要因應日漸升高的北韓威脅。

美國國務院表示，已知會國會這項軍售，美國國會可在30天內表示反對意見，但國會不太可能阻擋。「SM-3 Block IIA」由美日共同研發，去年2月已首度在夏威夷測試攔截能力。

此飛彈為美國雷神公司（Raytheon）與日本三菱重工合作開發，耗資約為30億美元，可以攻擊人造衛星，日本海上自衛隊計劃於2020至2021年部署在神盾戰鬥艦上。

另外日本在去年12月正式決定，將以美製的陸基神盾系統（Aegis）雷達站與攔截器，擴充彈道飛彈防禦系統。有熟悉計畫的人士透露，不含飛彈在內，建造兩個陸基神盾陣地的方案，成本可能需要至少20億美元，最快要到2023年才可能使用。

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