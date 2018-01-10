美眾院通過決議 支持台灣重回世衛觀察員

美國眾議院今天表決通過，要求國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位。（法新社）

2018-01-10 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上任以來，國際空間受到中國打壓，去年更是8年來首度未獲邀參加世界衛生大會（WHA），不過美國國會對此十分重視，眾議院今天表決通過，要求國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位。

綜合媒體報導，美國眾議院今天口頭表決通過一項關於台灣參與世界衛生大會（WHA）法案，該法案指出，台灣過去8年來都能以觀察員身分參加世界衛生大會活動，但自新政府後上台後，國際組織參與屢屢遭到中國打壓，2016年台灣在最後一刻才獲得邀請，邀請函上還被註記「一個中國原則」，成為觀察員以來，去年首度未獲邀請。

法案要求美國國務卿要在世衛大會前，提出協助台灣取得世衛觀察員身分的年度策略報告，若是台灣未能獲邀出席，國務卿必須提交報告說明；該法案經眾議院通過後，將送交參議院討論。

眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）指出，這是向台灣傳達出美堅定支持的訊息，羅艾斯在去年提案時曾指出，台灣參與世界衛生組織是一個公衛議題，台灣在防止流行疾病和提供重要人道援助上有重大貢獻，WHA排除台灣參與的不正當決定，不該再發生。