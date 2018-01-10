「追夢者」計畫重啟！ 川普鬆口願意簽署「愛的條例」

2018-01-10 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日於白宮與25名國會議員共同商討國事，針對「童年入境暫緩遣返（Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱 DACA）」「追夢者」計畫，川普表態如國會能夠提出合適方案，將同意簽署「愛的條例」（bill of love），以保護年輕、無證的移民免遭到驅逐出境；但同時堅持，修築美墨邊境圍牆的經費將是「愛的條例」的一部分。

根據《路透社》報導，川普表示，希望能盡快開始討論更具爭議的相關性議題，包括讓1100萬無證移民取得公民身分的可能辦法，然而許多共和黨人士對此抱持反對的態度。

綜合外電媒體報導，川普要求國會於3月5日前提出議案，修補美國前總統歐巴馬所宣布「童年入境暫緩遣返（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）」計畫中行政命令的缺陷，法案也必須限制移民鍊（chain migration）以及消除簽證抽獎（visa lottery）的計劃，且必須核准蓋美墨邊境圍牆的經費。

綜合外電媒體報導，川普在會面中提到，「如果你想要針對移民改做出進一步的改善，我願意接下這個挑戰，距離全面性的移民改革並非如此遙遠。」；參議院的議員Chuck Schumer表示，這次會議是妥協的好預兆，但仍存在許多棘手的問題，又說「惡魔藏在細節中」（the devil lies in the details）。

綜合媒體報導，川普又說「民主黨若能和我們站在同一陣線，這點非常重要，這必須是兩黨都同意的條例，必須是『愛的條例』。」但接著不忘提起應加強邊界安全以及美、墨圍牆的必要性，強調「這也必須是個能防止毒品從邊境流入的法案。」

川普政府於去年9月時，曾宣佈終止「童年入境暫緩遣返（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）」追夢者計畫，該計畫於2012年歐巴馬繞過國會、直接以行政命令宣佈，允許16歲以下入境美國的高中畢業、無證非法移民得以申請暫緩遣返2年，並可以合法工作；前總統歐巴馬當時批終止這個決定是「殘忍且自取毀滅」。