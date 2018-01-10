逍遙海外！ 泰國前總理涉瀆職落跑 英國：人在倫敦

泰國外交部長董恩表示，英國於去年9月就已告知盈拉逃到英國。（資料圖，美聯社）

2018-01-10 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）因稻米補貼政策涉瀆職罪被判5年徒刑，於去年逃亡國外。泰國外交部長董恩昨（9）日表示，英國政府已正式表示，當局獲得了盈拉目前滯留於倫敦的情報。

綜合外媒報導，泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）表示，英國於去年9月就已告知盈拉在英國，但目前仍無法確定盈拉是以何種身分進入英國，也不知道盈拉是否有申請政治庇護。「泰國警方與外交部會依法行政，但是否引渡就得看英國的處理方式」。

盈拉自被判刑以來，一直沒有現蹤過，泰國政府也只能大概推斷她的下落在哪，而去年年底開始，盈拉在英國倫敦購物的照片，開始在網路上流傳，如今英國政府公開證實他的行蹤，也許將終結盈拉的逃亡之路。

本報曾報導，盈拉在競選期間承諾農民會進行稻米補貼政策，2011當選後也實現諾言，花費公帑以高於市價與國際價格的價格來收購大米，政府原計畫收購稻穀以控制供給，待國際米價較高時再賣出，以補貼高價收購農民稻穀的損失。然而人算不如天算，原本為稻米出口第一出口國的泰國，由於米價太貴而失去優勢，國家經濟損失達5000億泰銖（約4534億台幣）。

事實上，大部分米農的產量只夠自用，有能力賣米給政府的是有資本與土地的富農，受政策優惠的反倒是富農與碾磨商。即使一般小農有餘米可賣，一旦政府財政周轉不靈，未能即時付款，被拖款的農民便來不及清償所欠的債務，甚至傳出有農民因此自殺。