捕獲世界罕見魚種 台灣「外星怪魚」紅到國外去！

卡氏尖頷烏鯊。（圖由水試所提供）

2018-01-10 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕行政院農委會水產試驗所在去年12月進行例行性海域魚類調查時，在台東縣東河鄉外海深處捕獲5條罕見「卡氏尖頷烏鯊」的小型鯊魚，英文俗名為「viper shark」（毒蛇鯊魚）。而捕獲這5條卡氏尖頷烏鯊不僅是台東的新紀錄，多家外媒也爭相報導此事，英媒甚至形容這種魚是「外星怪魚」。

對於台灣捕獲這種罕見「怪魚」，英國《太陽報》、《每日郵報》以及日本與越南等國外多家媒體都紛紛報導此事，《每日郵報》還以「外星怪魚」為題報導，稱呼卡氏尖頷烏鯊就像電影「異形」中的科幻怪獸一樣。

水產試驗所表示，這種屬於烏鯊科 （Etmopteridae）的卡氏尖頷烏鯊，有著好比鯊魚的尖牙，與毒蛇的毒牙，因此英文俗名才稱牠為「毒蛇鯊魚」；這種魚白天主要棲息在300至400公尺的深海處，晚上則會在水深150公尺處活動，目前全世界僅於台灣、日本、夏威夷發現本種。

英國網友看到卡氏尖頷烏鯊的報導後，驚呼「我到底是看到了什麼魚！」、「這魚看起來就很恐怖，應該不要隨便靠近」，也有網友覺得這種魚有著漂亮的「藍眼」。台灣的網友則感嘆，「台東抓到的魚紅到國外，結果卻看到國外報導才知道」。

台灣東部海域捕獲卡氏尖頷烏鯊。（圖由水試所提供）

日本媒體也報導台灣捕獲5條罕見「卡氏尖頷烏鯊」一事。（圖擷自日本《sputniknews》）