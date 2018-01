舊作撞名爆料川普新書 作者：暢銷到不可思議

爆料川普秘辛的新書《烈焰與怒火:川普白宮內幕》本月5日開賣後立即攻占暢銷書排行榜冠軍。(美聯社)

2018-01-10 09:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國資深記者沃爾夫新書《烈焰與怒火:川普白宮內幕》本月5日開賣後立即攻占暢銷書排行榜冠軍,實體書店還來不及上架就被預約一空,然而,另一本於2009年出版,同樣名為《烈焰與怒火》的舊書近日意外也登上暢銷書排行榜,就連作者都坦言「從來沒賣得這麼好過」。

根據英媒《衛報》報導,加拿大多倫多大學政治學教授漢森(Randall Hansen)撰寫的《烈焰與怒火(Fire and Fury: The Allied Bombing of Germany, 1942-1945)》於2009年出版,內容談的是1942年至1945年二戰期間,盟軍對德國平民的轟炸過程及影響,與川普及白宮祕辛毫無關係。

該書出版後銷售平平,從未登上排行榜也與「暢銷書」3字無緣,然而,隨著這波爆料川普新書捲起的熱潮,這本同名舊作也搭上順風車,近日甚至同時登上亞馬遜網站3大類百大暢銷書之列,這結果也令漢森啞然失笑。

漢森坦言,自己的著作出版以來,從來沒有這麼暢銷過,也沒有這麼高的討論聲浪,「這讓我不禁感到好笑」他笑說,「這兩本書有像到讓人們買錯嗎」。漢森透露,有買家收到書以後才發現買錯了,氣得留下負評,對此,他笑稱「這不是我的問題,老兄」,直言自己毫不在意。