兩韓會談 美國務院表歡迎但提醒制裁

2018-01-10 05:20

〔中央社〕南、北韓重啟會談後，國務院發言人諾爾特今天表示「歡迎」，但強調美國與南韓仍密切磋商，南韓將確保北韓參與冬季奧運，不違反聯合國安理會的制裁決議。

南、北韓昨天重啟會談，達成包括北韓派團參加平昌冬季奧運等三項共識，但最受關注的朝鮮半島非核化問題，沒有實質進展。

對此，諾爾特（Heather Nauert）今天在書面聲明中表示，美國「歡迎」兩韓9日針對確保冬季奧運安全、維安及成功舉辦所召開的會談，美國仍與南韓保持密切磋商，南韓官方將確保北韓參與冬奧時，不違反聯合國安理會針對北韓非法核試驗及飛彈試射的制裁決議。

美國總統川普上任以來，和北韓領導人金正恩多次隔空交戰，最近一次雙方你來我往，連啟動核武的按鈕尺寸大小，川普也不服輸要與金正恩較量；在兩韓近來重啟2016年後中斷的跨邊境熱線、並宣布昨天舉行會談後，川普自稱有功，「如果不是我的參與，他們不會對談」。

諾爾特在書面聲明中則再度提到川普日前和南韓總統文在寅通話，兩人都同意要繼續對北韓進行「最大施壓」行動，才能達成全面且可查核的半島非核化目標；美國也承諾，要確保冬奧安全與成功舉行。

她還說，美國將派出高層級的總統代表參與冬奧，國務卿提勒森也會持續密切與南韓外長康京和諮商。