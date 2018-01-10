川普：歐普拉如問鼎白宮 不是他的對手

2018-01-10 04:52

〔中央社〕美國總統川普今天表示，如果脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）2020年參選總統，他會擊敗她，不過他不認為她會參選。

路透社、法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐普拉最好的朋友、同時也是電視名人的蓋爾金（Gayle King）今天稍早表示，歐普拉對參選總統的可能性「感到興趣」，但是目前不考慮參選總統。

川普在白宮與國會議員會談時，回答記者提問時表示：「是的，我會擊敗歐普拉。歐普拉會很有趣。」

川普表示，「我喜歡歐普拉」，他曾上她持續播出很長時間的下午節目。

「我和她很熟，我不認為她會參選。」

歐普拉的閨密蓋爾金表示，歐普拉沒有改變過去的立場，她對參選總統不感興趣。

蓋爾金在CBS今晨（CBS This Morning）節目表示：「我的確認為她對這個想法感到興趣，我的確這麼認為。」

「我也知道，在看了多年的歐普拉秀（The Oprah Winfrey Show）後，你總是有權利改變主意。我不認為她目前真的考慮參選。」

歐普拉在金球獎頒獎典禮發表演說句句鏗鏘、振奮人心，眾星紛紛拱她2020年逐鹿白宮，呼聲在推特上持續沸騰。

歐普拉昨天獲頒終身成就獎時，以性騷議題為主軸致詞，她說：「此刻，我要所有觀看（頒獎典禮）的女孩們明瞭，新的一天即將來臨！」語畢獲得滿堂采。

她大概沒預料到，在這「新的一天」，要她角逐美國總統的呼聲會像雪球般越滾越大。

歐普拉一席演講在推特上星火燎原，「#歐普拉2020」（#Oprah2020）的標籤四處湧現。民主黨人說她會大勝川普，連共和黨人都承認她是川普的勁敵，川普自己20年前受訪時就說過想找歐普拉當副手。

CNN昨天引述歐普拉的兩名知己的話報導，集女演員、電視節目製作人、電影製片、OWN有線電視頻道執行長於一身的她，正在積極思考投入總統選舉。報導說兩人不願具名。

不過，其中至少一人強調，歐普拉還沒有做出堅定不移的決定。