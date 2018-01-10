兩韓破冰 北韓願赴冬奧及舉行軍事會談

2018-01-10 01:04

〔中央社〕在北韓的核武計畫造成緊張情勢升高後，南北韓今天舉行兩年多來首次正式會談，北韓同意派團參加在南韓平昌舉行的冬季奧運，並舉行兩韓軍事會談，但拒絕討論北韓核武問題。

南韓1988年在首都首爾舉行夏季奧運時，遭北韓杯葛，這次將下個月在平昌舉行的冬季奧運稱為「和平奧運」，亟盼平壤能夠派團參加。

兩韓代表團今天在邊界非軍事區的板門店停戰村舉行11小時會談後發布聯合聲明，宣布北韓將派遣國家奧會代表團、運動員、啦啦隊和記者團等參加平昌冬奧。

聲明中說，兩韓同意「化解目前的軍事緊張情勢，並舉行軍事會談處理這個問題」。南北韓也同意恢復雙方自2016年2月即中斷的軍事熱線。

雙方官員說，希望透過會談解決問題，並且避免意外發生衝突。不過，兩韓軍事會談何時舉行還不清楚。

根據聲明，南韓要求北韓停止造成朝鮮半島緊張情勢升高的敵對行動，北韓則回應，必須確保半島上的和平環境，因此同意未來與南韓舉行軍事會談。但北韓代表團在會談中曾對南韓方面提起非核化表達不滿。

北韓代表團團長李善權在會談結束時警告，討論北韓核子和武器計畫，將對兩韓關係造成不利影響。

他說，平壤的核子計畫在南北韓之間不是問題，「北韓的武器只瞄準美國，而不是我們的兄弟、中國或俄羅斯」。

南韓統一部對此發布聲明表示，相信隨著兩韓關係改善，以及雙方今天同意採取的連串措施，可能促成在未來討論「根本解決」核子問題。「我們在此過程中將與美國、中國、日本和其他鄰國密切合作。」

北韓代表團今天徒步走過軍事分界線（MDL），到位於南韓一側的和平之家參與會談。南韓統一部部長趙明均和北韓代表團團長李善權在和平之家入口握手致意，進到室內分坐在桌子兩邊後，再握了一次手。

李善權說：「讓我們為人民獻上珍貴的新年禮物。有句話說得好，兩人結伴而行勝過踽踽獨行。」

觀察家表示，與2015年12月舉行的上一回兩韓會談相比，今天的氣氛截然不同，一團和氣。上回在雙邊代表相會前，氣氛就已經凝重緊繃，會談最後破局，兩方甚至無法就未來會面安排達成協議。

南韓政府稍早表示，如果有利於北韓參加冬季奧運會，南韓政府將會考慮暫時解除對北韓的制裁。

首爾慶南大學教授林乙川表示：「北韓派出運動員和代表團參加平昌冬奧，將有助改善南韓大眾對北韓的觀感。」

他又說，平壤隨後可能要求恢復兩韓間有利可圖的共同經濟計畫，例如目前停止運作的開城工業區，只是還不清楚這是否會違反聯合國的制裁決議。

林乙川告訴法新社，北韓「似乎想利用與南韓改善關係，作為與美國恢復談判的墊腳石，因為美國掌控可能放寬制裁措施的關鍵」。

不過，也有專家認為，兩韓雖然重開會談，要獲致實質成果並非易事。南韓東國大學教授高有煥表示：「雙方將會針對平昌冬奧達成平順的協議，然後呢？在改善兩韓關係的相關待決議題上，想要立即達成協議並不容易。」

南韓統一部副部長千海成對此表示，今天的會談只是一個開始。他說：「好的開始是成功的一半，但我們不能期待一蹴可幾。」