美研究突破 幹細胞培育出人體正常肌肉

2018-01-10 00:08

〔中央社〕科學家今天表示，已成功在實驗室利用幹細胞培育出能運作的人體肌肉，這項研究突破為退化性肌肉疾病患者帶來希望。

法新社報導，美國北卡羅來那州杜克大學（Duke University）的研究團隊表示，他們率先達成這項成就，使用成人皮膚或血液細胞並「重新編碼」成為不成熟及多功能狀態。

這些被稱為「誘導性多功能幹細胞」（iPSC）就像在胚胎中發現的天然幹細胞般，它們可以分化成任何其他類型的人類細胞。

研究團隊在科學期刊「自然通訊」（Nature Communications）報導說，在這個研究中，iPSC被誘導成為骨骼肌肉細胞，並成長為「功能正常的人體骨骼肌肉」。

研究報告的共同作者饒靈均（Lingjun Rao,音譯）說：「經過多年嘗試和錯誤，根據經驗猜測並採取一步一腳印謹慎步驟，最終從多功能幹細胞培育出功能正常人體肌肉。」

研究團隊表示，這個肌肉組織能收縮並對諸如電氣脈衝或化學信號等外部刺激做出反應。

他們還將肌肉纖維植入成年老鼠體內，並在老鼠身上存活且運作至少3星期，但相較於天然肌肉組織則「沒那麼強壯」。

研究團隊希望他們的技術能讓科學家在實驗室培養出「無窮盡」功能正常肌肉，用來測試退化性肌肉疾病的藥物和基因治療。

研究人員柏塞克（Nenad Bursac）表示：「罕見疾病的研究前景，對我們來說特別讓人興奮。」