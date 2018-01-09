北韓出席會談態度好 專家：需要警惕

北韓在這次會談透露積極的信號，有專家指出，北韓態度轉變是因為制裁發揮作用，但有分析指出，和平姿態是為讓外界放鬆戒心，需要警惕。左為北韓代表，右為南韓代表。（歐新社）

2018-01-09 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕南韓與北韓今（9）日時隔2年再度舉行高層會談，雙方各派出5名代表在兩韓邊境板門店南韓一側的「和平之家」舉行會議，北韓在這次會談透露「積極的信號」；有專家指出，北韓態度轉變是因為制裁發揮作用，但有分析指出，和平姿態是為讓外界放鬆戒心，需要警惕。

「BBC中文網」報導，兩韓在這場長達10小時的會議達成多項協議，北韓首席代表一開始就釋出善意，稱雙方會「以真誠的姿態進行會談」，一切會順利進行，還說希望雙方為全民族獻上新年第一份厚禮；北韓官方媒體《朝中社》也向南韓記者說，「今天氣氛格外好」。

中國時事評論員鄧聿文指出，北韓態度發生轉變，是因為聯合國的制裁正在發揮作用；北韓想要恢復國內生產、需要資金進行核試，參加冬奧可以傳遞積極信號，如果由此打開南韓這個缺口，讓外界減輕制裁，可讓北韓「緩過氣」。

南韓則很少人相信北韓這次釋放的信號代表態度真的轉變，《BBC》記者援引專家分析指出，北韓領導人金正恩憂心美國計畫發動軍事攻擊，因此決定做出一些改變緩和局勢；有專家則認為，這種和平姿態是北韓讓外界放鬆戒心，需要引起警惕。

南韓世宗研究所統一戰略研究室室長鄭成長表示，金正恩在「好戰性」上與他的爺爺金正日很像，「1950年韓戰爆發之前，金日成就曾在完成戰爭凖備後對外做出和平偽裝」。