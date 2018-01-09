不當人生勝利組 英夫婦帶全家環遊世界

夫妻倆放棄當人生勝利組，帶著5個孩子踏上環遊世界的旅途。（圖擷自@mother_of_five_boysIG）

2018-01-09 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕全家環遊世界！「浩角翔起」的浩子全家4口，5日完成環遊世界的人生清單。遠在地球的另一端的英國夫妻同樣放下一切，準備帶著5個孩子踏上環遊世界的旅途。

綜合外媒報導，菲（Faye）和馬修（Matthew） 居住英國的林肯郡（Lincolnshire），不僅共同經營1家貸款經紀公司，也有5個聽話又乖巧的孩子，包括9歲、7歲、4歲，及出生10個月的雙胞胎。他們在外界眼中是人生勝利組，有著幸福美滿的家庭。

放棄看似完美的人生，從菲懷上雙胞胎後開始有這個念頭，她感嘆「整天做家務事，不是與家人共處的時光，且年紀稍大的兒子都念住宿學校，平常很難見到他們」。不僅如此，夫妻倆也對努力維持生活，及還房貸的現況感到厭煩。

雙胞胎出生後不久，夫妻倆賣掉所有財產，並準備帶著孩子踏上旅程。菲對環遊世界充滿期待，她說，「親戚朋友們認為我們瘋了！但一次處理掉這麼多東西也讓人覺得自由」，且孩子們對這個決定很興奮，因為他們有更多時間陪伴彼此。同時，這也讓菲和馬修意了解，不論擁有多少財物，都無法彌補與孩子共度的時光。

一家七口將在這個月搬離原住處，並計畫3月出發，馬修表示，「我們把行程交給孩子們規劃，未來兩年會去日本、美國、峇里島和泰國旅遊。雖然他們不上學，但我們認為他們在旅程中學到的東西會比過去多更多」，菲則說，「我們不知道未來會發生什麼，但我們知道，如果不這麼做的話我們一定會後悔」。