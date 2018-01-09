馬克宏訪中 無國界記者組織籲釋放黃琦、劉霞等人

2018-01-09 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）從昨（8）日開始，展開為期3天的赴中訪問。無國界記者組織（RSF）藉此時機，指出中國在資訊自由方面，是世界上最惡劣的國家之一，並同時呼籲中國釋放劉曉波的妻子劉霞與維權網站「六四天網」創辦人黃琦。

根據《中央社》報導，無國界記者組織台北辦公室的新聞稿表示，中國國家主席習近平以盛大的排場招待來訪的馬克宏，極力降低對人權議題的注意。根據無國界記者組織最新的數據，目前在中國至少有15名專職記者、39名公民記者遭到監禁。無國界記者組織也提醒，中國的新聞自由指數在180個家中，僅排名第176。

儘管中國政府表示，對於捍衛新聞自由的人士，不再判處死刑，但取而代之的，卻是長時間的關押、刻意不當對待與拒絕給予醫療照護等做法。如去年過世的諾貝爾和平獎得主劉曉波、民運人士楊同彥生前皆罹患癌症，但中國在關押期間，並沒有給予適當的醫療處置。而目前遭隔離、監禁的藝術家劉霞、2014年無國界記者組織新聞自由獎得主黃琦，家人與親友都為他們的生命安危感到擔憂。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）呼籲，法國可以合理化發展與中國的關係，但不能忽視其對資訊自由的危害，希望馬克宏總統能以堅定的態度提醒中國，法國致力於維護世界人權宣言的原則，並要求釋放劉霞、黃琦等遭到關押的人士。