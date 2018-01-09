糗了！美最高機密衛星發射失敗 恐已墜毀在大氣層

神秘衛星「Zuma」，在當地時間週日搭載SpaceX的「獵鷹9號（Falcon 9）」升空，不料卻未進入預定軌道，恐已墜毀。（美聯社）

2018-01-09 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空探索科技公司（SpaceX）日前發射一顆美國政府的神秘衛星「Zuma」，不僅任務性質成謎，也無從得知是隸屬於哪個政府單位，不料卻傳出衛星並未與火箭分離，恐已墜落回大氣層，發射失敗。

據《路透》報導，這顆代號為「Zuma」的神秘衛星，在當地時間週日（7日）搭載SpaceX的「獵鷹9號（Falcon 9）」升空，「獵鷹9號」不久後也順利返回地球；不料「Zuma」卻未能按照計劃進入預定的軌道，疑似脫離「獵鷹9號」後，沒能與第二階段火箭分離，在火箭燃料耗盡後，墜回大氣層，「Zuma」恐已四分五裂。

兩名不願具名的官員坦承發射失敗，認為我們已經失去了「Zuma」；由於這顆衛星詳細訊息被保密到家，不僅任務性質成謎，外界也不知道其屬哪個政府單位，被認為可能是執行機密任務的間諜衛星，據了解，美國國會相關工作人員已經聽取了發射情況的任務簡報，初步跡象顯示發射期間並未受到外力破壞或其他干擾。

SpaceX發言人低調表示，公司不對這類性質的任務發表評論，僅稱「獵鷹9號」當時運轉正常；這次發射任務原本預定在去年11月，延宕至今的原因是讓SpaceX仔細檢查遮掩衛星的整流罩是否安全，至於為何需要如此特殊保護及保密，目前仍不清楚源由。

SpaceX過去曾發射國家安全酬載，包括美國國家勘測辦公室一架間諜衛星，以及美國空軍一架X-37B太空飛機 。