中國官員自費嫖娼 網民：共產黨中難得一見好官！

中國重慶市榮昌區區長程曉陽，嫖娼時當場被逮，中國網友們卻認為程曉陽自費到店裡嫖娼，沒有對良家婦女伸出狼爪，可以說是共產黨中難得一見的好官。（圖擷自微博）

2018-01-09 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市榮昌區區長程曉陽，去年嫖娼時當場被逮，最後遭到免職，這段新聞近來又在微博引起熱議，中國網友們認為程曉陽自費到店裡嫖娼，沒有對良家婦女伸出狼爪，可以說是共產黨中難得一見的好官！

綜合媒體報導，程曉陽在2017年4月6日，於重慶市渝北區一間小店嫖妓，被警察查獲時程曉陽報上假名，最後仍被查出真實身份，事發8天後他就被免職。

中國網友這幾天瘋狂重新談論此事，有人高呼「這麼大的官員寧可到路邊小店自費去嫖娼，還不去潛規則女幹部、女醫生、女教師、女演員、女大學生。中國任何一個官員都做不到的事情，我們的程區長卻做到了，難道這樣的官員不值得民眾點讚嗎？」

還有人為程曉陽打抱不平，直說和程曉陽同級別或比他官階低的貪官，每個都是身家幾千萬人民幣以上，還養著小三、小四、小五、小六。網友說，這些貪官嫖娼時，是被紅黑兩道安排在高檔酒店的豪華套房，完全不用自己出錢，程曉陽卻到一個事情有可能曝光的小店去嫖。

一名網友對此盛讚，「區長程曉陽仗義，不潛規則下屬，不禍害良家婦女，踐行和諧社會，算得上可歌可泣。聯想當今國情，誰不想瓜田李下，多少敢怒不敢言？想玩轄下女性何難！愛民如子好區長，這樣的快絕跡了。」

有人則不禁感嘆，這麼大的官能去小店自費嫖娼實在不容易，用一句話來總結，就是「有需要我寧願去嫖娼也不會禍害良家婦女。」網友們更對共產黨呼籲，這樣的好官在黨內真的是鳳毛麟角，應該要加官晉爵才對。